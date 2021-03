Covid-19, nel Lazio oltre 16mila vaccini al giorno

Roma – “Da ieri, anche grazie all’entrata in campo dei medici di medicina generale, sono state superate le 16 mila somministrazioni al giorno ovvero circa mezzo milione al mese. Potremmo farne anche il triplo ma servono le dosi di vaccino, in questo mese avremmo grandi difficoltà per via dei tagli alle forniture soprattutto di Astrazeneca. Sono stati inoltre superati i 20 mila docenti vaccinati e superata la quota dei 125 mila over 80.

Non riesco a capire perché l’Europa non eserciti un’opzione su tutti i vaccini che hanno richiesto l’avvio della procedura in Ema compreso lo Sputnik. Proprio in questi giorni abbiamo vaccinato i due ispettori segnalati dal Direttore esecutivo di Ema, Emer Cooke che dovranno procedere all’ispezione del sito di produzione in Russia per “contribuire ad aumentare la disponibilità di vaccini per il pubblico in generale”, come scrive lo stesso direttore esecutivo nella richiesta di vaccinazione.

E’ importante accelerare su tutti i fronti indipendentemente dalle aree di provenienza dei vaccini, purché essi siano validati e sicuri. E’ abbastanza originale che venga richiesto da San Marino allo Spallanzani di avviare uno studio per verificare gli effetti della vaccinazione e la valutazione dei dati di efficacia di Sputnik, mentre abbiamo qui difficoltà con le dosi dei vaccini”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.