Di Giovanni (M5S): “Con l’ingresso di Conte nel Movimento, diventeremo una forza politica trainante”

Ostia – “Giuseppe Conte ha accettato l’invito di Beppe Grillo a partecipare al ‘progetto rifondativo’ del Movimento 5 stelle ed in questo momento storico l’evento diventa di estrema importanza per il futuro politico italiano”. Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“Confido che l’ingresso di Conte darà un più ampio respiro a tutta l’azione del M5S, – prosegue il Capogruppo – che riporterà il livello della discussione politica al centro del confronto, all’unità di intenti attraverso una visione comune e, soprattutto, capace di riconquistare l’elettorato, con l’energia e la forza che ha contraddistinto il suo lavoro, nel ruolo di Presidente del Consiglio.

Innovarsi e rinnovarsi sono ormai due parole necessarie per il Movimento, affinché lo stesso possa trasformarsi in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare il punto centrale di riferimento e determinante nell’attuale quadro politico.

Quella di Conte è un’opportunità storica, che non possiamo assolutamente perdere, un’occasione che ci permetterà di riaffermarci come prima forza politica, con la quale ridisegnare un nuovo paradigma per il Paese“.

“Il Movimento 5 Stelle – conclude Di Giovanni – sarà la forza trainante della transizione ecologica e digitale, reggendosi sui valori fondamentali ed insostituibili che lo hanno sempre contraddistinto: la tutela dell’ambiente, l’importanza dell’etica pubblica e della lotta agli sprechi, alla corruzione ed ai privilegi, il contrasto alle diseguaglianze e, infine, la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica, attraverso il rafforzamento degli istituti della democrazia diretta”.

