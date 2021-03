Lotta al dissesto idrogeologico, a Pomezia arriva un finanziamento di 5 milioni di euro

Pomezia – Il Comune di Pomezia ha ottenuto un finanziamento del Ministero degli Interni di 5 milioni di euro per progetti di contrasto al dissesto idrogeologico. 5 interventi da 1 milione di euro ciascuno che interesseranno le zone della Città più colpite nei periodi di pioggia dagli allagamenti:

PARCO DELLA CROCETTA: Tratto interdetto per crollo della pista ciclabile

CAMPO ASCOLANO: Lungomare delle Sirene angolo Via Lago Maggiore

MARTIN PESCATORE: Via dei Gemelli

CASTAGNETTA

CAMPO JEMINI

“Grazie a questo ingente finanziamento – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – riusciamo a programmare alcuni degli interventi più urgenti e attesi dalla cittadinanza. I lavori, che partiranno entro 15 mesi, risolveranno i problemi di allagamento nelle zone indicate. Per quanto riguarda il progetto di Parco della Crocetta, l’intervento prevede la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale attraverso opere di risanamento del dissesto idrogeologico, che impediranno il ripetersi dei crolli del passato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia