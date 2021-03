Gaeta – Paura alla Salita dei Cappuccini a Gaeta, dove questo pomeriggio alle 15:00 una parte della strada è crollata facendo precipitare e ribaltare un mezzo meccanico.

Il Sindaco di Gaeta aveva chiuso la via per lavori in corso di messa in sicurezza ma al momento dell’incidente le ruspe non erano in azione. Il costone e la strada hanno ceduto nel pomeriggio ma per fortuna, grazie alla chiusura della salita, non erano presenti persone che transitavano nei dintorni.

Foto 3 di 4







Non si registrano feriti ma una ruspa posizionata proprio sulla cima della via è precipitata a causa della frana. Sul luogo è intervenuta la Polizia per circoscrivere l’area e metterla in sicurezza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta