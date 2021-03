Poggio nominata Responsabile per il Commercio della Lega per il nord della Provincia di Roma

Fiumicino – La consigliera comunale di Fiumicino, Federica Poggio, è stata nominata oggi Responsabile per il Commercio della ‘Lega Salvini Premier-Lazio’ Provincia di Roma, zona nord.

“A Federica Poggio – affermano il coordinatore comunale della Lega Fiumicino, Giuseppe Picciano e il capogruppo Vincenzo D’Intino – va il nostro in bocca al lupo per questo importante incarico che merita. In questi anni ha sempre svolto il suo ruolo in maniera costruttiva, portando idee e progetti ad ampio respiro che sono stati per il nostro gruppo di grandissima importanza. Federica Poggio sarà un valore aggiunto per tutto il gruppo della Lega-Lazio e per la Provincia di Roma Nord”.

“Ringrazio l’On. Durigon e il segretario provinciale zona nord, Luca Quintavalle, per questo incarico – sottolinea Federica Poggio -. Porterò il mio contributo come ho sempre fatto, impegnandomi per un progetto in cui credo e in cui mi sento parte integrante, provando a dare un contributo fattivo e concreto”.

