Animali – In questi giorni, i volontari di Balzoo Litorale Nord di Roma, sotto il coordinamento del delegato di zona, Fabio Baldi, sono stati con il vicepresidente nazionale della Lipu Alessandro Polinori per donare un bancale di cibo per uccelli di circa 250 chili che verrà destinato all’ Oasi Lipu Castel di Guido, al Crfs Lipu Roma, al Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia e Lipu Civitavecchia – Monti della Tolfa.

L’arrivo della primavera è vicino e tanti bei volatili avranno voglia di sfamarsi. Tutto questo è stato possibile grazie alle donazioni a favore di Balzoo che continua ad operare assiduamente soprattutto in questo periodo così complicato a favore delle famiglie in difficoltà economica e delle associazioni animaliste.

