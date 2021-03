“Tedesco ha il Covid”, ma il Sindaco di Civitavecchia smentisce e promette… querele

Civitavecchia – Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha reso noto, con un messaggio sulla sua pagina Facebook, di essere in ottima salute, mettendo così definitivamente a tacere alcune voci del tutto incontrollate che continuavano a circolare.

“La mattina di venerdì 19 febbraio – racconta il Sindaco – mi sono intrattenuto in un locale semivuoto per poco tempo in una pausa tra due impegni istituzionali. Appena avuta notizia delle positività riscontrate nel locale in questione ho immediatamente contattato la Asl, mettendomi a disposizione. Ho quindi effettuato un tampone presso il laboratorio del dr. Tarantino risultato negativo e ho osservato le regole dettate dalla Asl, rimanendo in sorveglianza attiva e soprattutto a disposizione”.

“Sabato mattina, sempre su indicazione della Asl, mi sono sottoposto ad un altro tampone risultato anch’esso negativo, continuando la sorveglianza attiva. Ancora una volta indirizzato dalla Asl, ho infine ripetuto, a conclusione del percorso, il tampone risultato nuovamente negativo”, spiega.

“Chi pensa che avessi affrontato con superficialità la questione mi fa davvero molta pena, perché evidentemente non mi conosce. Sono in prima linea dallo scorso anno, rischiando ogni giorno in prima persona; ho fatto di tutto per assolvere ad un compito difficile in una pandemia sconosciuta a tutti. Accetto la critica politica, anche quella aspra, ma le insinuazioni e le offese no! Ho già dato mandato per procedere a tutela della mia onorabilità innanzi all’Autorità Giudiziaria per le gravi e menzognere affermazioni. Spero che finalmente ritorni il buon senso e che si immagini una volta per sempre che stiamo lottando tutti contro un nemico comune!”, ha concluso il primo cittadino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia