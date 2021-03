Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021

Roma – Tommaso Zorzi è il vincitore finale del Grande Fratello Vip 2021. Secondo classificato Pierpaolo Pretelli e terza Stefania Orlando. Tommaso Zorzi donerà la metà del montepremi finale in beneficienza. Dayane Mello non ha retto al televoto contro Pierpaolo Pretelli, eliminata con il 68% delle preferenze e arrivando così quarta tra i 29 partecipanti.

Tommaso Zorzi è un influencer e creator di Milano, nonché uno dei giovani più ricchi d’Italia, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di “Riccanza”, per aver partecipato anche a Pechino Express e ora è ufficialmente il vincitore di questo Grande Fratello Vip.

Un’edizione entrata nella storia non solo per l’impatto mediatico che ha avuto, ma anche per il posticipo continuo della finale. Il Grande Fratello Vip 5 è stato di fatto l’edizione più lunga in assoluto: i concorrenti sono rimasti chiusi nella Casa per ben 6 mesi, una decisione che non hanno accettato Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, usciti nel bel mezzo del gioco dopo aver scoperto il prolungamento del reality.

L’emergenza pandemica ha condizionato tutto lo svolgimento del programma, costringendo i concorrenti a non entrare in contatto con i famigliari durante le poche visite e limitando il pubblico in sala, ma il Covid non ha di certo fermato il Grande Fratello Vip, che anche quest’anno ha il suo vincitore.

(Il Faro online)