Anzio, offese ai Carabinieri sui social: nei guai due boomer

Anzio – Due cittadini di Anzio sono stati denunciati per diffamazione per aver commentato su Facebook con toni negativi e denigratori il pattugliamento del territorio da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale di Anzio.

I Carabinieri, impegnati nei servizi di controllo nel weekend, sono entrati nel mirino di due cittadini di mezza età che, non sapendo di essere letti dalle forze dell’ordine, hanno espresso il loro parere sotto ad un post con dei commenti che non sono piaciuti ai Carabinieri di Anzio, che hanno fatto scattare nei confronti dei due soggetti una denuncia per diffamazione, poche ore dopo la pubblicazione del post.

I responsabili sono stati convocati alla caserma di Anzio, identificati e denunciati. Ora dovranno rispondere in sede giudiziaria delle parole scritte sul social.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio