Coronavirus, nel Lazio 3mila vaccini in due giorni dai medici di medicina generale

Regione Lazio – “I vaccini ordinati e somministrati dai medici di medicina generale (Mmg) in due giorni dall’attivazione del servizio sono circa 3mila”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

“Ogni medico – spiega l’Unità di Crisi – può prenotare le dosi attraverso la piattaforma messa a loro disposizione e ritirare i vaccini per somministrarli ai propri assistiti. Concluse queste operazioni riconsegna presso le farmacie le fiale utilizzate vuote per ricevere le altre. Questo al fine di garantire un completo tracciamento delle somministrazioni eseguite. Stimiamo che per andare a pieno regime occorra almeno una settimana”.

Vaccinazioni malati Onco-Ematologici in terapia

“Per i soggetti estremamente vulnerabili – ribadisce l’Unità di Crisi – che rientrano nella tab.2 della Circolare del Ministero della Salute sono attualmente aperti tre canali, di reclutamento proprio per favorire la presa in carico, per la somministrazione dei vaccini: il primo canale è presso il centro dove sono in cura, il secondo attraverso il proprio medico di medicina generale (Mmg), il terzo con prenotazione online a partire dal 4 marzo per le patologie con codice di esenzione che rientra interamente e unicamente nelle aree di patologie inserite dal Ministero della Salute.

Pertanto non c’è nessuna esclusione, anzi molte strutture hanno già iniziato a vaccinare i loro pazienti onco-ematologici in terapia come riconosciuto anche dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi – FOCE che per prima ha posto il tema di vaccinare queste categorie a rischio, che nel Lazio corrispondono a circa 15 mila persone”.

