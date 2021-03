Fiumicino, al via gli open day virtuali per gli asili nido comunali

Fiumicino – “Come era già stato fatto per le scuole dell’infanzia, anche per gli asili nido comunali abbiamo predisposto un ‘virtual open day’“. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, non è stato possibile organizzare gli open day tradizionali – spiega Calicchio -, ma da oggi sui canali Youtube, Telegram, sulla pagina Facebook e sul sito del Comune i genitori che devono scegliere l’asilo per i propri figli possono visitarli virtualmente tramite video che presentano il personale, mostrano la struttura, le attrezzature, gli spazi per i piccoli e le attività educative e pedagogiche a loro riservate”.

“L’aspetto positivo – sottolinea l’assessore – è che in questo modo potrete ‘visitare’ ogni singolo asilo tutte le volte che vorrete per fare una scelta consapevole e ponderata“.

(Clicca qui per vedere i virtual open day)

“I video sono realizzati a titolo gratuito dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino – prosegue Calicchio – e l’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione delle insegnanti che hanno trovato modi professionali e accattivanti per presentare le strutture in cui lavorano e trasmettere il senso di accoglienza che i bambini troveranno entrando in ognuno dei nostri asili nido”.

“Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 si possono presentare da oggi e fino al 2 aprile 2021 – conclude Calicchio –. Ricordo che la domanda va presentata esclusivamente online tramite Spid”. Clicca qui per vedere il bando con le indicazioni su come presentare le domande.

