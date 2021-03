Fototrappole, Severini: “Dopo 8 anni l’Amministrazione corre ai ripari sulla lotta al degrado”

Fiumicino – “La lotta ed il contrasto ad ogni forma di degrado sono temi molto sentiti nel territorio di Fiumicino, che da sempre deve fare i conti con rifiuti abbandonati in ogni dove da incivili. Sapere, però, che dopo 8 anni la gestione delle fototrappole, che hanno il compito di stanare questi ‘zozzoni’, è stata affidata ad una società esterna al Comune ci fa sorgere una domanda spontanea: fino ad oggi le fototrappole come hanno fatto a funzionare?” Lo dichiara, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Per riflettere sulla questione, – spiega il Capogruppo – dobbiamo fare un passo indietro fino al 2013, anno in cui il Sindaco emanò un’ordinanza anti-degrado, senza esercitarla nel pieno delle sue funzioni, né attivando controlli serrati per risolvere il problema. Ciò nonostante, da quel momento le fototrappole furono acclamate come strumenti innovativi per la lotta al degrado, insieme alle telecamere, la cui gestione venne affidata ai vigli. Se le cose funzionavano bene, come all’epoca sosteneva l’Amministrazione, perché solo nel 2021, dopo 8 anni dall’apposita ordinanza, la gestione delle fototrappole è stata affidata ad un ente esterno?

Oggi, quindi, ci troviamo con una gestione diversificata dove questo nuovo ente vincitore del bando si occuperà delle fototrappole, mentre i vigili continueranno ad occuparsi delle riprese video. Di questo passo, senza una riunificazione dei settori, il problema del degrado non si risolverà mai, anzi”.

“Inoltre, – conclude Severini – non dobbiamo dimenticare che in tutto le fototrappole a disposizione sono 6 e non bastano a gestire un territorio vasto come il nostro. Questo non è altro che l’ennesimo fallimento dell’Amministrazione sulla tanto sbandierata lotta al degrado, rappresentata da 8 anni di spot elettorali, 8 anni di annunci che in sostanza non hanno portato a nulla”.

