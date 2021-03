Guizzo di Diawara nel finale: Fiorentina k.o.

Firenze – La Roma conquista tre punti pesanti a Firenze per restare agganciata al treno per la Champions. La squadra di Fonseca vince 2-1 con la Fiorentina grazie al gol di Spinazzola che fa anche autogol per il momentaneo pari dei viola e la rete della vittoria di Diawara e si porta a 47 punti a -2 da Juventus e Atalanta, mentre i viola restano fermi a 25 punti.

Così in campo

Per l’occasione Fonseca recupera Kumbulla e gli dà una maglia da titolare in difesa, escludendo Fazio. Poi fa rifiatare Karsdorp e Villar dando una chance dal 1’ a Bruno Peres e a Diawara. Sul fronte opposto Prandelli cambia tre pedine a centrocampo rispetto alla sconfitta di Firenze: fuori Malcuit, Eysseric e Biraghi, spazio a Venuti, Amrabat e Igor.

Il match

Brutto primo tempo con la gara bloccata con le squadre che sembrano soprattutto avere paura di non subire. Una sola occasione per parte, con Vlahovic la Fiorentina al 28’ ma il sinistro dell’attaccante è respinto da Lopez e con Pellegrini la Roma al 45’ che prova il destro da 25 metro ma Dragowski si distende sulla destra e respinge. Ad inizio ripresa la Roma passa in vantaggio.

Al 49’ lancio morbido di Mancini in area sulla destra per l’accorrente Spinazzola che calcia al volo con il destro in girata e batte Dragowski. Al 59’ ancora occasione Roma: da Peres a Diawara che prova il destro da fuori: conclusione forte ma centrale, alzata in angolo da Dragowski. Ma passa un minuto e al 60’ la Fiorentina pareggia: lancio sulla sinistra per Biraghi che centra forte in mezzo all’area con Spinazzola che devia la palla nella propria porta per l’1-1.

Al 66’ Roma pericolosa con Mayoral che, tutto solo, calcia di destro in girata addosso a Dragowski in uscita. Passa un minuto e Ribery impegna Lopez. All’82’ su corta respinta della difesa giallorossa prova il sinistro al volo appena dentro l’area Vlahovic ma Lopez vola sulla destra e respinge.

Il gol vittoria per i giallorossi arriva all’88’: lancio sulla destra per Karsdorp che centra basso per Diawara che insacca da due passi col destro. Viene segnalato fuorigioco dell’olandese ma dopo la verifica del Var viene assegnato il gol al centrocampista della Roma che vuol dire vittoria.

“Gol pesante? Si. Un gol sofferto, un gol di tutta la squadra. L’importante era vincere. Sto ritrovando continuità, ho avuto il covid e alcuni infortuni, ma ora sto bene e sto ritrovando la condizione”. Lo ha detto il centrocampista della Roma, Amadou Diawara autore del gol vittoria contro la Fiorentina a Roma Tv. “L’abbiamo preparata bene, non abbiamo concesso nulla. Ce lo meritiamo. La classifica? Siamo concentrati, dobbiamo esserlo fino alla fine. A chi dedico il gol? A mio cugino che ha avuto il covid. Gli mando un abbraccio”, ha concluso il giocatore giallorosso. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)