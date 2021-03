Ostia, tre incendi nella notte: in fiamme auto e cassonetti

Ostia – Notte di fuoco a Ostia, dove ben tre incendi hanno tenuto svegli gli abitanti di piazzale della Stazione del Lido, di piazza Giovanni Roncagli e di piazza della Stazione Vecchia, a poca distanza dalla sede del Municipio X.

Le segnalazioni, giunte a pochissima distanza l’una dall’altra, hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco di Ostia per una ventina di minuti ciascuna. A farne le spese, sei automobili parcheggiate e svariati cassonetti. Nessun ferito. Sugli incendi indagano gli agenti del X Distretto Lido, che non escludono la matrice dolosa.

