Tpl ad Ardea, al via l’installazione di 140 nuove tabelle e 70 paline

Ardea – “E’ da qualche giorno che la società di gestione del Trasporto Pubblico Locale (Tpl), Lazio Mobilità, sta installando le nuove paline per l’identificazione dei luoghi di fermata degli autobus in servizio per il Comune di Ardea”. Lo comunica in una nota stampa l’Amministrazione del Comune di Ardea.

“Sono in corso di installazione 140 nuove tabelle e 70 nuove paline – prosegue la nota – a completamento di un lavoro iniziato lo scorso anno che ha visto il coinvolgimento degli uffici comunali, quali l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale, per l’identificazione e il corretto posizionamento della nuova segnaletica.

“I lavori di ammodernamento, frutto di un accordo tra il Comune e la Società, rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione del servizio che porterà alla nuova regolamentazione che la Regione Lazio sta approntando per il 2022. Le sostituzioni vengono effettuate lungo tutte le tratte coperte dal servizio e corrispondenti agli assi viari principali”.

“Nel prossimo futuro – conclude -, al fine di rendere più agevole e fruibile il servizio di trasporto, le paline saranno dotate di identificazione della fermata che permetterà ai viaggiatori di visualizzare orari e tempi di percorrenza dei bus su ogni tratta grazie ad una App scaricabile sul cellulare”.

