X Municipio, scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie. Come fare ricorso

Ostia – Sono state pubblicate ieri, 2 marzo 2021, le graduatorie provvisorie per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia capitoline. Le graduatorie possono essere consultate online (clicca qui).

Qualora le famiglie riscontrassero errori di valutazione nell’attribuzione del punteggio, potranno inoltrare il modulo di ricorso – entro e non oltre il 16 marzo 2021 – ai seguenti indirizzi mail:

paola.tiberi@comune.roma.it;

mariagabriella.fadanelli@comune.roma.it;

simona.pascoletti@comune.roma.it.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI RICORSO

Eventuali omissioni e/o errori da parte del soggetto compilante non potranno essere sanati in sede di ricorso. Le graduatorie definitive, approvate dal Direttore della Direzione Socio-Educativa, dopo l’esame dei ricorsi, saranno consultabili entro il 31 marzo 2021.

Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza sono tenute a confermare l’accettazione del posto, esclusivamente in modalità online, entro e non oltre il 20 aprile 2021, pena decadenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio