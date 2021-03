Atletica, gli orari degli Europei Indoor in tv

Torun – Gli Europei Indoor di Torun (giovedì 4 – domenica 7 marzo) godranno di ampia copertura televisiva in diretta sui canali Rai Sport. Le quattro giornate della rassegna continentale in Polonia, da giovedì a domenica, saranno trasmesse in larga parte in tv, oltre alla diretta integrale sui canali web. Di seguito la programmazione prevista.

Giovedì 4 Marzo

diretta tv 19.00-21.00 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

Venerdì 5 Marzo

diretta tv 9.55-13.45 su RaiSport (canale 58)

diretta tv 9.55-11.00 anche su RaiSport + HD (canale 57)

diretta streaming 9.55-13.45 su RaiSport web 1

differita tv 15.15-17.20 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

diretta streaming 18.55-22.05 su RaiSport web 2

diretta tv 19.25-21.55 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

Sabato 6 Marzo

diretta tv 9.40-13.50 su RaiSport (canale 58)

diretta streaming 9.40-13.50 su RaiSport web 1

diretta streaming 18.45-21.20 su RaiSport web 1

diretta tv 19.50-21.05 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

Domenica 7 Marzo

diretta tv 9.40-13.35 su RaiSport (canale 58)

diretta streaming 9.40-13.35 su RaiSport web 1

diretta streaming 16.55-21.00 su RaiSport web 2

diretta tv 17.50-20.30 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

differita tv 23.30-1.30 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

Questi, dunque, gli orari programmati dalla Rai, con la quale la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha lavorato fianco a fianco in maniera proficua negli ultimi giorni per garantire la migliore copertura mediatica possibile di Torun 2021, nell’ottica di una sempre maggiore diffusione dell’atletica in Italia Paese e della valorizzazione della spedizione azzurra agli Euroindoor. (fidal.it)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport