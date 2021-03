Covid-19, a Ostia partono le vaccinazioni anche per i pazienti con lesione midollare

Ostia – Iniziano le vaccinazioni per il Covid anche per gli utenti mielolesi. I primi 23 pazienti potranno accedere alla somministrazione del vaccino oggi, giovedì 4 marzo, dalle ore 9 alle 14 presso il presidio Centro Paraplegici Ostia “Gennaro Di Rosa”.

Dal 5 marzo tutti gli utenti con lesione midollare potranno prenotarsi inviando una mail all’indirizzo urp.ospedalegrassi@aslroma3.it indicando nome, cognome e recapito telefonico, al fine di poter essere ricontattati dai referenti del presidio Cpo, per poter programmare la vaccinazione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio