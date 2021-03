Ladispoli, rinnovata la convenzione del banco alimentare per gli animali domestici

Ladispoli – Rinnovata la convenzione tra il Comune di Ladispoli e l’Associazione Balzoo litorale Nord di Roma per l’attivazione di un banco alimentare per i nostri amici animali.

“Il progetto – ha commentato il capo segreteria del sindaco Grando e incaricato alla Tutela degli animali, Miska Morelli – riguarda le famiglie in difficoltà economica ed è destinato a contribuire in modo concreto al sostentamento degli animali domestici. Un programma importante in un periodo in cui questa recessione economica ha colpito duramente tante famiglie”.

L’associazione Balzoo, con questo protocollo d’intesa, provvederà a consegnare il cibo per animali alle persone bisognose che ne faranno richiesta. Per informazioni o per richieste inviare una mail a balzoo.litoralenordroma@balzoo.it a attraverso la pagina facebook Balzoo litorale Nord di Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli