Latina, a bordo di un’auto di lusso con un coltello a serramanico: denunciato

Latina – Nella giornata di ieri, a Latina, nell’ambito di attività di controllo del territorio, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un 55enne del posto, appartenente ad un noto clan locale di etnia rom.

L’uomo, sottoposto a perquisizione a bordo dell’autovettura di lusso sulla quale viaggiava, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri e lama di 10 centimetri, occultato all’interno del suo giubbotto.

L’arma è stata sottoposta a sequestro, mentre il suddetto denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

