Latina, a spasso su un’auto rubata: nei guai tre minorenni

Latina – I Carabinieri di Latina hanno fermato tre minorenni, sorpresi a bordo di un’autovettura rubata poco prima nel centro di Itri, il cui furto era stato denunciato presso la tenenza dell’arma di Gaeta.

I tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

