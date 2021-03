Fiumicino – Questa sera molte strade di Isola sacra sono state illuminate con nuovi lampioni a led. Presenti il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

Nel dettaglio sono state illuminate con 58 nuovi pali della luce via Ivo Oliveti, via Aldo Li Gobbi, via Angelo de Sena, via Monte Solarolo, via A. Durigon, via Angelo Siffredi, via Federico Grifeo, via Cima Palombino, via Col di Fagheron e via Vincenzo d’Intino.

“Continua l’opera di messa in sicurezza delle strade del nostro ampio territorio. Oggi illuminiamo altre strade di Isola sacra che da decenni erano al buio. Ma non ci fermeremo qui, gli interventi proseguiranno anche nei prossimi mesi in altri quadranti del Comune, anche al nord”, commentano il sindaco Montino e l’assessore Caroccia.