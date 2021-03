Sport all’aria aperta l’8 marzo: Tuttexuna e Micaela Lepri a Villa Guglielmi per non dimenticare

Fiumicino – Un incontro per non dimenticare. E’ questo lo spirito con cui nasce l’iniziativa di Tuttexuna, l’Associazione che si prefigge lo scopo di prevenire la violenza, sostenere, accogliere e orientare le Donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, e di Micaela Lepri, che lunedì 8 marzo hanno organizzato un evento sportivo nel cuore di Villa Guglielmi.

Si tratta di un evento non esclusivamente al femminile, ma che punta a coinvolgere uomini e donne di tutte le età: “In questa giornata – racconta Antonella Mazzarese, presidente di Tuttexuna – vogliamo unirci a donne e uomini non per festeggiare, ma per non dimenticare. Si tratta di un’occasione per coinvolgere e sensibilizzare il territorio di Fiumicino, ricordando che le donne vanno celebrate e rispettate sempre, non solo l’8 marzo”.

L’incontro inizierà alle ore 9:30 con un work out a corpo libero, mentre alle ore 10:30 si terrà una sessione di Yoga Flow. Per partecipare, è necessario portare il tappetino ed è gradito indossare un accessorio o abbigliamento rosso. L’incontro è aperto ad ogni sesso e età.

