Regione Lazio – “Gli ultimi dati elaborati dal Dep (Dipartimento di Epidemiologia del Lazio) dimostrano come a partire da inizio febbraio nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni che passa da 13.5 a 8.6 nuovi casi per 10 mila abitanti e nella fascia over 85 anni che passa da 13.9 a 10.5 nuovi casi per 10 mila abitanti. E’ evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità che passa da 2.13 a 1.54 ogni 10 mila abitanti”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il Lazio – conclude l’Assessore – è la Regione che ad oggi ha vaccinato più anziani raggiungendo quota 140 mila over 80 vaccinati“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio