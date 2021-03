Vaccino anti-Covid, l’appello di Conestà (Mosap): “Non compratelo sul web”

Roma – “Cari connazionali non siate le vittime della vostra paura non tentate di acquistare il vaccino Covid privatamente nel web“. Lo afferma Fabio Conestà segretario generale nazionale del Mosap.

“Ricordiamo a tutti che le varie aziende farmaceutiche produttrici di vaccini – prosegue – sono vincolate da rigidi contratti con l’Unione Europea e pertanto è sconsigliatissimo tentare acquisti in mercati paralleli e di illecita esistenza. Non vi può essere alcuna certezza sul contenuto delle fiale acquistate a mercato nero”.

“Da parte sua Valentino Adriani – aggiunge il leader del sindacato della Polizia – esperto in Sistemi di Comunicazione e coordinatore Nazionale con delega alla Pianificazione e Sviluppo Organizzativo del Mosap evidenzia gli effetti dello stress da infodemia sulla popolazione con un processo mentale in cui l’attenzione si focalizza sull’evento primario effetto tunnel rappresentato dal coronavirus restringendo la percezione di quanto visibile nel campo periferico ovvero tutti gli altri pericoli già esistenti nella realtà”.

Pertanto Conestà aggiunge: “Vigilate costantemente in favore della sicurezza dei vostri figli il bene più prezioso del vostro cuore e della nostra società. Non abbandonate i vostri figli nella navigazione del web e nell’utilizzo dei social. L’adescamento online la pedopornografia il sexthing il cyberbullismo i siti di pro-suicidio pro-anoressia e pro-bulimia non sono realtà che concedono una tregua ai vostri figli nel nome del Covid-19″.

