Un video girato presso la pineta La Campana tra Anzio e Nettuno. Maurizio Puxeddu, musicista e compositore residente ad Anzio, Silvia Layla, danzatrice e coreografa, hanno girato Gaia, un brano tratto dallo spettacolo “Abbasalìa – Storie dal vento e dal mare“.

Cosa ci comunicano questi due artisti? “Non è possibile ancora fare concerti dal vivo col pubblico, – dichiarano gli artisti – ci è impedito comunicare attraverso le nostre arti, il nostro sentire con musica e danza, perciò non possiamo esprimere completamente il potenziale di ‘Abbasalía – Storie dal vento e dal mare’, se non attraverso lo Streaming o il video, per adesso.

Foto 3 di 4







“Di Abbasalìa, che ci vede partecipi nella unione di musica, danza e territorio, per ora possiamo donarvi solo un piccolo estratto con alcune suggestioni che lo spettacolo stesso potrebbe offrire dal vivo, attraverso un video girato a inizio marzo 2021 nella pineta La Campana nei pressi di Nettuno e Anzio”

È un video che rende le atmosfere presenti in Gaia, una musica di Maurizio Puxeddu, per pianoforte e delay, dedicata alla Terra, contenuta in “Abbasalía – Storie dal vento e dal mare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Musica