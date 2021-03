Fiumicino, Feola (FdI): “Mettiamo fine al degrado del Palazzetto dello sport”

Fiumicino – “Grazie alla denuncia dei consiglieri d’opposizione della Lega è venuta alla luce l’ennesima cattiva gestione, da parte dell’Amministrazione comunale, che non darà una risposta definitiva all‘annosa problematica del Palazzetto dello sport di Fiumicino“. È quanto ha fatto sapere in una nota Roberto Feola, presidente della circolo territoriale di Fratelli d’Italia – Patria e Libertà a Fiumicino.

“Sono più di dieci anni che la nostra comunità si batte affinché Fiumicino possa avere un palazzetto dello sport efficiente e degno del nostro territorio e non una struttura abbandonata a se stessa e simbolo del degrado cittadino. Difatti, qualche mese fa, la nostra comunità aveva denunciato, con l’esposizione dell’ennesimo striscione davanti la struttura, lo stato di abbandono in cui versa e da allora ben poco è cambiato”, racconta Feola.

“È per questo che chiedo che finalmente si trovi una soluzione che metta fine a questa vergognosa malagestione e questo deve accadere grazie allo stanziamento di fondi comunali o grazie all’assegnazione della struttura a chi ha a cuore il nostro territorio e vuole investire nella sua restaurazione e manutenzione i propri capitali”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino