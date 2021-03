Gaeta, il consigliere Franco De Angelis aderisce a Democrazia Solidale

Gaeta – Si rafforza il radicamento territoriale di Democrazia Solidale Demos nella provincia di Latina, il Partito guidato dal Segretario nazionale Paolo Ciani, Consigliere regionale del Lazio e candidato sindaco di Roma.

“La nomina del Consigliere Franco De Angelis quale Referente territoriale del Comune di Gaeta per Democrazia Solidale è – dichiara Ruben Di Stefano, Tesoriere nazionale di Demos – il primo passo verso la formazione di un vero e proprio Coordinamento finalizzato ad aggregare tutti quei cittadini di Gaeta che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico del Partito, vorranno concorrerne all’attuazione”.

La guida cittadina di Demos è stata affidata al Consigliere comunale Franco De Angelis, che subito dopo la sua nomina ha dichiarato “Ho seguito con attenzione il percorso di Paolo Ciani e di Demos ed ho apprezzato la loro attenzione per tanti temi a me molto cari, come quelli della solidarietà sociale, dello sviluppo sostenibile e delle politiche in favore delle nuove generazioni. Come consigliere comunale e cittadino di Gaeta, guardo con interesse la vita politica e sociale della mia città.

Nelle ultime elezioni la mia candidatura era collegata a liste civiche, ma ora credo sia necessario tornare a definire in modo più netto la mia posizione: in attesa di assistere alla nascita di un vero e proprio coordinamento locale di Democrazia Solidale anche a Gaeta, non posso far altro che condividere la posizione e le idee di questa nuova forza politica, rispecchiandomi, tra l’altro, nel loro intento di sostenere candidati e coalizioni di centro sinistra alle prossime elezioni. È necessario ricordare che la politica deve garantire il benessere dell’intera collettività, obiettivo che richiede, contemporaneamente, il recupero di valori sociali e solidali che oggi sembrano dimenticati e poi di proiettarsi verso il futuro, sostenendo le nuove generazioni nelle sfide che dovranno affrontare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta