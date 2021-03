In arrivo la nuova linea bus 724 per il quartiere Eur Ferratella

Roma – “Dopo un lungo ed intenso confronto con le istituzioni coinvolte (IX Municipio, Atac e Comune di Roma) sembra finalmente giunto al termine l’iter per l’istituzione della nuova linea Atac 724, che dovrà permettere collegamenti diretti e più celeri tra il quartiere Eur Ferratella, il quartiere Laurentino Fonte Ostiense, il centro commerciale Euroma 2, l’ospedale Sant’Eugenio ed il centro dell’Eur”. Ad annunciarlo è il presidente del Comitato di Quartiere Eur Ferratella, Anselmo di Giorgio.

“La linea, preliminarmente discussa ed approvata dalla IV Commissione Mobilità e Periferie del IX Municipio e dal Dipartimento Mobilità del Comune di Roma – spiega di Giorgio -, è stata ultimamente deliberata in via definitiva anche dal Consiglio dello stesso IX Municipio, e si spera che entro il corrente mese di marzo 2021 possa trovare concreta attuazione. Il Comitato di Quartiere Eur Ferratella se ne è fatto sempre promotore e sostenitore, evidenziando i vantaggi che potranno derivare agli abitanti del quartiere dalla sua istituzione per gli spostamenti verso il limitrofo quartiere Laurentino-Fonte Ostiense e verso il centro dell’Eur”.

“Incrociamo le dita, ma la missione sembra ormai conclusa e la nuova linea di prossima attuazione. Un grazie – conclude – a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto ed alle istituzioni che hanno veramente compreso l’importanza della nuova linea. Un grazie particolare all’assessore alla Mobilità del IX Municipio, Alessandro Drago, che si è impegnato molto per la realizzazione del progetto”.

