Ladispoli, lo sportello dedicato ai parcheggi a pagamento chiude per due giorni

Ladispoli – Flavia Servizi rende noto che venerdì 5 e martedì 9 marzo lo Sportello Parcheggi a Pagamento in piazza Rossellini (ex box Polizia Locale) sarà chiuso al pubblico. La riapertura dello Sportello verrà prontamente comunicata.

