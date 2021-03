“L’isola che non c’era”, è in libreria il nuovo libro di Leonardo Bonetti

Lo scaffale dei libri – “L’isola che non c’era”, il nuovo libro di Leonardo Bonetti è in libreria da febbraio 2021 per i tipi di Il ramo e la foglia edizioni. Il romanzo narra la storia di un’isola misteriosa riemersa dalle acque dopo la scomparsa del libro che ne raccontava il mito. Il giovane Leo si imbarca alla volta di questa terra e vi scopre una società fondata sulla giustizia, ma le sue impressioni sono presto intaccate dalla sensazione di un inquietante non detto. Attraverso una scrittura evocativa e ricercata, Leonardo Bonetti orchestra una fiaba ricca di simboli, metafora del pensiero e dell’ispirazione artistica.

L’isola, in fondo, è proprio questo: un’opera che divora, l’opera perfetta che non esiste.

La storia

Un’isola misteriosa e sconosciuta è riemersa dalle acque dopo la scomparsa del libro che ne raccontava genesi e mito. Leo, giovane solitario dalla vita ordinaria, dopo un abbandono senza parole da parte dell’amata decide di imbarcarsi dalla costa adriatica alla volta di questa terra inconosciuta. Qui scopre una società fondata sulla giustizia, in cui non esistono furti né malattie. Le impressioni positive, però, lasciano presto spazio alla sensazione che ci sia un inquietante non detto: perché le madri non allevano i propri bambini? Qual è la funzione dell’oscuro Necrolario? Cosa succede nella casamatta di pietra e cristallo nascosta sulla montagna?

Prima che l’isola sprofondi di nuovo e grazie all’aiuto di Giorgino e Aldina, innamorati in fuga dalle rigide regole a cui gli abitanti sono costretti, Leo riesce a sfiorare alcuni segreti di questo luogo che resta enigmatico come enigmatica è la vita. Attraverso una scrittura evocativa e ricercata, tra scoperte e zone d’ombra, Leonardo Bonetti orchestra un romanzo filosofico intriso di mistero, una fiaba ricca di simboli nascosti ma percepibili che è metafora del pensiero e dell’ispirazione artistica. L’isola che non c’era è un viaggio fisico e spirituale di cui si fa

esperienza per intuizione, tra malie e disillusioni, e mostra il travaglio del processo creativo mettendo in guardia il lettore dal pericoloso incanto dell’immaginazione.

L’isola esisteva anche prima, va dicendo a sé il nostro Leo, sebbene sia chiaro che nessuno ne mostri consapevolezza. In fondo basta un piccolo sforzo e ciò che appare lontano diventa di nuovo vicino, vivissimo, immortale come una cosa che sembrava persa per sempre. È l’uomo a non avere memoria dell’isola, immagina Leo; mentre l’isola, invece, non fa che attendere un suo pensiero come chi ha vissuto

tutta la vita nell’incertezza.

Chi è Leonardo Bonetti

Leonardo Bonetti è nato a Roma nel 1963. È autore dei romanzi Racconto d’inverno (Premio Nabokov 2009), Racconto di primavera (Premio Carver 2011) e Racconto d’estate (finalista Premio Celano 2013), delle meditazioni in prosa poetica A libro chiuso (Premio Lorenzo Montano 2012), della raccolta di racconti La quercia nella fortezza (2015). È fondatore e leader degli Arpia, gruppo storico della scena musicale

underground italiana. Per il cinema ha diretto Donina (2014), Un amore rubato (2016) e Rebeniza (2018).

Hanno detto di lui:

“Uno stile particolare, una prosa raffinata e poetica, un’inversione di marcia netta nello scenario culturale italiano” – Il Sole 24 Ore.

“Una scrittura originale, densa di immagini mirabolanti ed incisive e soprattutto fortemente ritmata” – Il Messaggero.

La case editrice

Il Ramo e la foglia sono intimamente in simbiosi: l’uno attinge sostanza dalla terra e dal fusto, l’altra raccoglie dal cielo la luce; insieme definiscono continuità e rinnovamento. Le foglie germogliano, si aprono e si seccano, in un ciclo vitale; ogni foglia lascia posto a un’altra,

alimentata dalla medesima linfa. Il germoglio è l’esordio, la foglia che spicca è l’ardore della novità, l’insieme del loro verdeggiare è la

letteratura. Il nostro progetto parte dalla tradizione e dall’innovazione per favorire una visione unitaria e integrata

della letteratura, dell’arte e della conoscenza.

Ci proponiamo di intercettare e pubblicare autori, italiani e stranieri, che abbiano una scrittura di qualità, una spiccata tendenza all’innovazione nel campo della narrativa, della poesia e della saggistica divulgativa; autori che rispondano al nostro ideale di una letteratura capace di segnare un’epoca, di anticipare le tendenze e di farsi ricordare.

Non assecondiamo le mode, ma siamo coscienti di quali siano le scritture che il pubblico chiede. Sappiamo che dobbiamo ancorarci al presente, ma quando possibile ci spingiamo oltre. La squadra di Il ramo e la foglia edizioni nasce con l’esperienza della rivista online LaRecherche.it, fondata nel 2007 e tuttora in attività.

Nelle due collane di narrativa, “Romanzi” e “Racconti”, troveranno spazio gli scrittori che sapranno dare un significato concreto al termine “contemporaneo”, accogliendo gli sviluppi della grande tradizione narrativa del secondo Novecento italiano. Presteremo ascolto agli autori che sapranno parlare ai lettori con una voce reale, radicata nella forma e nutrita dall’innovazione. Nella collana “Poesia” troveranno spazio autori che camminano nel solco della tradizione con spirito di innovazione e autenticità. La poesia sarà imbevuta di metafore della contemporaneità e saprà rispecchiare l’anelito all’innovazione tecnologica e scientifica di questo tempo; saprà mettere in evidenza

le contraddizioni sociali; saprà raccontare l’umanità e le sue relazioni con il mondo animale, il mondo vegetale e il cosmo.

Nella collana “Saggi” troveranno spazio testi capaci di stimolare nel lettore la stessa passione che ha animato, nel corso della storia, gli uomini e le donne che hanno fatto progredire l’umanità nelle varie branche del sapere, mostrando punti di vista differenti sull’esistenza. Saranno privilegiati (ma non unici) gli ambiti della divulgazione scientifica e tecnologica.

