Maccarese, il Da Vinci celebra la Festa della Donna con uno spettacolo online

Fiumicino – In occasione della Festa della Donna, l’8 marzo, alle ore 11.10, è in programma un appuntamento speciale con il ciclo di incontri “A scuola di genere” curato dall’istituto scolastico Leonardo Da Vinci.

In diretta, sul canale Youtube dedicato riportato in locandina, una performance teatrale, “Ouverture Splendido Amor”, realizzata da Essenza Teatro. Seguirà dibattito con il regista e gli autori.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino