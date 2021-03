Ostia, Blocco Studentesco inaugura la campagna di “Socializzazione scolastica”

Ostia – “La vita è lotta, Socializzazione Scolastica“, questo è il testo degli striscioni che gli studenti e i militanti del Blocco Studentesco di Ostia hanno calato questa mattina dal cavalcavia di Lido Nord per inaugurare il progetto di rifondazione della scuola italiana.

“Socializzazione Scolastica – inizia la nota del movimento – vuole essere un progetto di ampio respiro per gli studenti italiani, una visione in divenire che vuole gli studenti come protagonisti attivi della vita scolastica. La scuola non deve essere semplice istruzione, ossia un indottrinamento forzato frutto del dogmatismo istituzionale di vecchi professori nostalgici, bensì deve essere educazione attiva ed apprendimento dinamico, l’unione tra sapere e pratica. Per questo chiediamo percorsi formativi che favoriscano l’uscita degli studenti dalle case e dalle classi, attività extra scolastiche lavorative, naturali e sportive, coinvolgimento del mondo del lavoro nei percorsi didattici”.

“Gli studenti stessi – conclude la nota – saranno la risorsa fondamentale per questa rivoluzione in atto, il nostro manifesto vuole suscitare lotta, dibattito e allo stesso tempo polemica, scagliandosi contro questo mondo vecchio e stanco che arranca tra didattica a distanza e annientamento della socialità studentesca e comunitaria”.

