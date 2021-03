Politiche attive del lavoro, firmato protocollo con un investimento di 245 milioni di euro

Regione Lazio – “I dati ci restituiscono un quadro drammatico in cui le categorie più colpite dalla crisi odierna sono le donne e i giovani. Esiste un gap di reddito del 30-40% in meno per le nuove generazioni e nel terzo trimestre 2020 si è registrato un calo del 5,7% delle occupate, quasi 2 punti superiore rispetto al dato maschile”. Così Eleonora Mattia, presidente della commissione Lavoro, politiche giovanili, diritto allo studio, pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.

“Il nostro impegno – spiega la Presidente – costante è quello di creare un ponte tra formazione e lavoro, ma soprattutto rimuovere gli ostacoli che lasciano alcune categorie al margine del mercato del lavoro. Con la firma del protocollo per le politiche attive sul lavoro e un investimento complessivo di 245 milioni di euro, sigilliamo l’alleanza sociale che la Regione guidata da Nicola Zingaretti ha lanciato fin da inizio legislatura impegnandosi con azioni e atti legislativi concreti e innovativi per contrastare la marginalità sociale e mettere al centro i diritti di tutte e tutti.

Tra gli strumenti mettiamo in campo il Fondo per le nuove competenze e le politiche attive del lavoro che sono il petrolio dell’economia e il principale obiettivo di investimento per evitare una primavera di fallimenti. Donne e giovani devono essere le nostre priorità e in Regione Lazio siamo già in questa direzione con la legge sul sistema integrato educazione e istruzione 0/6 anni approvata in estate, che mette al centro il contrasto alle disuguaglianze sociali e alla povertà educativa a partire dai bambini e dalle bambine con un investimento sul welfare di supporto alle famiglie. Ancora, il sostegno all’occupazione femminile precaria con incentivi all’imprenditoria, modelli organizzativi volti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la battaglia sul tema della parità salariale, con la proposta di legge che prosegue l’iter in Consiglio Regionale”.

“Anche per questo – conclude Mattia – abbiamo voluto avviare un ciclo di audizioni in IX Commissione per continuare il confronto sui temi delle politiche attive del lavoro e della ripresa. Un cammino condiviso con tutte le parti sociali e datoriali che conferma l’impegno della Regione Lazio per garantire pari opportunità, uguaglianza sostanziale e risposte specifiche a bisogni differenziati”.

