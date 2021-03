Pomezia, sorpreso con la marijuana sotto la felpa: nei guai pusher 49enne

Pomezia– Nella serata di ieri, 4 marzo, i carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo di 49 anni in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato di Pomezia, hanno notato il 49enne mentre si aggirava nervosamente in una nota “piazza di spaccio” ubicata nei pressi di via Catullo.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha manifestato un eccessivo nervosismo, tale da indurli ad effettuare accertamenti più approfonditi: sottoposto alla perquisizione personale, nascosto sotto la felpa che stava indossando, i carabinieri hanno recuperato un pacchetto contenente 108 grammi di marjiuana. Il pusher è stato ammanettato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

