Porto turistico di Fiumicino, Baccini: “Tutelare Isola Sacra è primario. Cosa è stato fatto?”

Fiumicino – “Le notizie di stampa sulla messa in vendita della concessione sull’area del progetto per il nuovo Porto Turistico di Fiumicino (leggi qui) non possono passare sotto silenzio, come fossero notizie normali”. Lo afferma il leader del centrodestra Mario Baccini.

“I documenti usciti fuori, i progetti, l’atto di Tribunale che sancisce la messa in vendita, aprono scenari sui quali la città di Fiumicino deve dire la propria. Invito il sindaco Montino – afferma Baccini – a convocare un consiglio comunale per spiegare costa stia accadendo.

Non è una mera curiosità amministrativa- spiega Baccini – ma un dovere nei confronti di migliaia di cittadini dell’Isola Sacra che, legati a un eventuale progetto di Porto turistico, vedono intrecciati i destini dell’edilizia, della sicurezza idraulica, di interi comparti abitativi. Per non parlare della logistica, della viabilità, dell’economia.

Non stiamo parlando di piccoli investimenti che incidono in maniera marginale sul territorio, tutt’altro. Ecco perché è fondamentale un confronto in aula: per spiegare ciò che sta succedendo, certo, ma soprattutto per capire se sono state prese le dovute cautele per la salvaguardia dell’Isola Sacra”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino