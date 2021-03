Sanremo 2021, Ibrahimovic arriva in autostop all’Ariston: “Non potevo tardare..”

Sanremo – Zlatan arriva in moto a Sanremo. Ieri sera, per recuperare il ritardo e arrivare in tempo sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festival, che sta conducendo insieme ad Amadeus, ha chiesto un passaggio a un ragazzo in strada, verso la città dei fiori.

Intorno alle 21,30 era previsto il suo intervento accanto ad Amadeus. Ibrahimovic è rimasto bloccato in autostrada tre ore a causa di un incidente e lo stesso centravanti del Milan ha chiesta un passaggio in autostop a un motociclista che passava lì in quel momento. Appena salito sul palco ha svelato la sua avventura al pubblico a casa e ad Amadeus: “Non potevo arrivare tardi”.