Trastevere, clienti nel locale dopo le 18: multa e attività chiusa per 3 giorni

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, ieri sera hanno verificato un esercizio commerciale, di vicolo del Bologna, con all’interno degli avventori che stavano consumando bevande, nonostante fossero passate le 18, orario di chiusura al pubblico, così come previsto dalla normativa anti-Covid. I militari hanno identificato il titolare che è stato multato per 400 euro e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni.

