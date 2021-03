Ostia – Il parere favorevole, finalmente è approdato in aula consiliare del X Municipio, dove la maggioranza ha votato favorevolmente al progetto definitivo per l’istituzione della linea 060. “Una linea fondamentale per il territorio, – dichiara la presidente della Commissione Attività Produttive e Turismo, Sabrina D’Alessio – un tragitto che potrà tornare utile ai tanti turisti che a seguito delle lunghe ore di scalo, potranno raggiungere facilmente e direttamente il Mare di Roma, l’importante sito archeologico di Ostia Antica, che rappresenta un vero patrimonio storico e tante altre tante bellezze naturalistiche nelle vicinanze”.

“Un traguardo importante raggiunto in tre anni di impegno, commissioni e grande dedizione al territorio, – sottolinea il presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, Raffaele Presta – un nuova linea di collegamento tra X Municipio e l’aeroporto di Fiumicino per migliorare il servizio di trasporto pubblico a tutti quei cittadini e turisti che transitano, da e per lo scalo aeroportuale, Leonardo da Vinci.

Sicuramente una linea che in futuro potrà avere altri sviluppi, per ora il suo tragitto nel nostro territorio con il seguente percorso:

P.le della Stazione del Lido – Via Cardinal Ginnasi – V.le Vasco de Gama – Via delle Baleniere – Via delle Canarie – Via del Mare – Via Guido Calza – Via dell’Aeroporto di Fiumicino – Piazza Umberto Nobile – Via dell’ Aeroporto di Fiumicino – Largo Linate 8 Ottobre 2001 – Via dell’Aeroporto di Fiumicino – Via Luigi Bleriot – Via Umberto Maddalena – Via Arturo Ferrarin – Via Pietro Dona’ delle Rose – Via Francesco Rizzitelli – Via Leonardo da Vinci – Via Mario Pezzi – Via dell’Aeroporto di Fiumicino – Largo Linate 8 Ottobre 2001 – Via dell’Aeroporto di Fiumicino – Via Calza – V.le dei Romagnoli – Via delle Canarie – Via delle Baleniere – V.le Vasco de Gama – Via Cardinal Ginnasi – P.le della Stazione del lido”.

“Il nostro impegno, – conclude il capogruppo di Maggioranza, Antonino Di Giovanni – continuerà ad esserci, monitorando tutte le fasi fino sua alla realizzazione”.

