A Cerveteri arriva una torre-faro per illuminare l’incrocio di Parco Borsellino

Cerveteri – Si sono svolte nella mattinata di giovedì scorso i lavori di posizionamento di una torre-faro a Led presso l’area di Parco Borsellino a Cerveteri. L’impianto di illuminazione, nel dettaglio, interessa l’incrocio di via Paolo Borsellino e via Sandro Pertini.

L’intervento è stato condotto dall’Assessorato alle Opere Pubbliche insieme alla Multiservizi Caerite. “Una zona di costante transito quella di Parco Borsellino, per la presenza dei campetti sportivi, di un piccolo spazio per i più piccoli e per le famiglie, la casetta dell’acqua Acea, molto utilizzata, la presenza di due supermercati, due plessi scolastici e numerosi complessi abitativi– spiega Matteo Luchetti, assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri –. Si tratta dunque di un intervento necessario per una zona della nostra città estremamente complessa. Un piccolo intervento ma di preziosa utilità, sia per quanto riguarda la viabilità pedonale e veicolare, che per una maggiore sicurezza di tutti”.

“Questo intervento rientra in un progetto di ben più ampio respiro legato alla pubblica illuminazione che nel corso dell’ultimo anno abbiamo esteso in numerose zone del territorio posizionando, sempre con la Multiservizi, punti luce più moderni ed efficienti – prosegue l’assessore Matteo Luchetti –. Continueremo a lavorare in quest’ottica anche nelle settimane a seguire. In questa mia primissima fase da assessore ho già seguito con la Multiservizi il riposizionamento di numerosi pali della pubblica illuminazione che a causa delle intemperie passate siamo stati costretti a rimuovere per motivi di sicurezza, o proprio perché rotti. Con l’occasione ringrazio il direttore generale, il professor Alberto Manelli e l’ingegner Forghieri della Multiservizi Caerite, e tutto il personale tecnico e operaio che sempre lavora per la nostra città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri