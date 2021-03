Ardea, l’opposizione: “Cugini si dimetta da vicepresidente del Consiglio”

Ardea – “Alla luce delle ultime affermazioni rilasciate a mezzo stampa in un comunicato politico congiunto con Alessandro Mari del Pd dove vengono lodate le iniziative dell’Amministrazione e proprio per rispetto del nostro ruolo di opposizione, chiediamo al consigliere Alfredo Cugini di dimettersi dal ruolo di vicepresidente del Consiglio. Funzione che ricordiamo essere appannaggio della minoranza”. Così, in una nota, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e il gruppo misto di Ardea.

“Riteniamo inaccettabile che, mentre la cittadinanza sostiene a gran voce il fallimento di questa Amministrazione, proprio il capocartello della coalizione più votata dai cittadini di Ardea in contrasto ai 5 stelle elogi l’operato del Sindaco”, spiegano. “Ricordiamo che, quando fu votato vicepresidente del Consiglio comunale, Cugini doveva svolgere le funzioni di rappresentante e coordinatore dei gruppi di opposizione. Onestamente, la sua attività in questi anni è stata abbastanza blanda, ed è risultata sempre poco incisiva fino a palesarsi nelle votazioni in Consiglio e nelle dichiarazioni pubbliche molto vicina alla maggioranza Pd-Cinque Stelle”.

“Per tutti questi motivi, ribadiamo la richiesta di dimissioni del vicepresidente del Consiglio Cugini, che a livello politico ha tradito non solo la nostra fiducia ma soprattutto quella di tutti i cittadini che lo hanno votato. L’esperienza amministrativa dei Cinque Stelle ad Ardea si sta rivelando sempre di più un fallimento. Agli scarsi risultati ottenuti, si aggiungono anche le pesanti divisioni al suo interno”.

“Attualmente – proseguono -, continuano i rumors e le voci di presunte uscite dal gruppo consiliare che sostiene Savarese. Come minoranza, continueremo la nostra battaglia, come sempre abbiamo fatto, per rispondere alle istanze della cittadinanza, totalmente abbandonata e vittima di un’Amministrazione che in questi quattro anni si è dimostrata decisamente inadeguata”, concludono dall’opposizione.

