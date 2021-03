Covid-19, tamponi gratuiti e convenzioni per tutta la cittadinanza di Nemi

Roma – Continua la lotta al Covid-19 da parte dell’Amministrazione comunale di Nemi che già da tempo ha realizzato diverse iniziative per combattere il virus. Ricordiamo che in piena emergenza nel Marzo del 2020 il Comune è riuscito ad acquistare delle mascherine FFP2 da consegnare tramite la Protezione Civile comunale a tutte le famiglie del territorio. Inoltre sempre in quel periodo si è avviato il servizio di spesa domiciliare, ma soprattutto quello dei farmaci per le persone anziane o con gravi patologie.

Durante questo lungo periodo di emergenza inoltre, i volontari della Protezione Civile Comunale hanno consegnato ad ogni famiglia, dove un membro o più membri sono stati positivi al Covid, un saturimetro. Tutto questo è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale per aiutare anche l’enorme lavoro del servizio sanitario nazionale, ed in particolare quello dei medici di famiglia che ancora oggi sono sovraccaricati.

Il Comune di Nemi non si è mai fermato e durante questo percorso ha voluto aggiungere un accordo importante: quello che l’Amministrazione Comunale ha siglato con il dott.re Pigozzi Maurizio e la dott.ssa Simonetta Garonfalo della Direzione Generale della società Poligest della clinica “Villa delle Querce” di effettuare gratuitamente i tamponi per la diagnosi del Covid-19, per tutti gli alunni di Nemi, il personale scolastico, tutti gli uffici pubblici e le Forze dell’Ordine.

In questi giorni che ci troviamo a fronteggiare la probabile terza ondata con le varianti che incombono, Il Comune di Nemi in maniera lungimirante da circa un mese ha lavorato per giungere alla stipula tra il Comune di Nemi e la Clinica ospedaliera Villa delle Querce di una convenzione che permette a tutti residenti di Nem di poter effettuare il test Antigenico SARS – COV2 rapido al costo di soli euro 13.

“Ancora si dovrà convivere con questo Virus per altro tempo – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – questo servizio vuole essere un’ulteriore servizio alla tutela della salute della cittadinanza“.

Sarà sufficiente recarsi al primo cancello di ingresso della Clinica in di Via delle Vigne muniti di carta di identità per usufruire del servizio in convenzione dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al Sabato.

I risultati si potranno ritirare entro la stessa giornata direttamente tramite il portale web www.casadicuravilladellequerce.it per evietare assembramenti e file è consigliabile la prenotazione al numero 0693658223 ed in caso di positività al Covid-19 l’utente verrà contattato immediatamente rispettando tutta la normativa sulla privacy.

