“Donne e chiusura sociale”, l’evento online del Comune di Ardea per l’8 marzo

Ardea – “Il giorno 8 marzo 2021, in occasione della Festa della Donna, il Comune di Ardea parteciperà ad un tavolo di confronto organizzato dal ‘Comitato Venere’ sulla tematica ‘Donne e chiusura sociale’, argomento di estrema attualità e di cui non si parla mai abbastanza”. Così in una nota l’Amministrazione comunale.

“Durante l’incontro verrà indagata – spiega il Comune – la posizione ricoperta dalle donne nella società contemporanea, in particolar modo durante il periodo di lockdown che stiamo vivendo. Cosa è accaduto nel periodo pandemico? Che ruolo ha e ha avuto la donna nell’ambito educativo e assistenziale? Quali sono state le conseguenze psicologiche del lockdown sulle donne e sulle relazioni?”

“Si discuterà dell’impatto che la pandemia ha avuto su questioni legate al divario fra gli impegni che pesano sulla donna in rapporto a quelli gestiti dalla figura maschile oltre che, più in generale, in merito alla qualità della vita e gestione della famiglia da parte della donna”.

“Molti i professionisti partecipanti: Martino Farneti, Beatrice Farneti, Maria Nigro Marica Vannoli, Francesca Garofalo, Sharon Galati. Per l’Amministrazione di Ardea: l’Assessore Sonia Modica e la consigliera Paola Soldati. L’evento verrà registrato e reso disponibile sui canali social del Comitato Venere/Venus Ardea”.

