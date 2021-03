Gaeta, un tavolo tecnico su sicurezza e contenimento dei contagi da Covid

Gaeta – Confcommercio Lazio Sud di Gaeta, nella persona della Presidente Lucia Vagnati e dei Consiglieri Francesco Conte ed Anthony Reale, ha incontrato il nuovo Assessore alle Attività Produttive Massimo Magliozzi e il Consigliere Cristian Leccese.

Dopo aver presentato le strategie complessive dell’Associazione, a livello territoriale, regionale e nazionale, Confcommercio Lazio Sud di Gaeta ha voluto affrontare, in primo luogo, il tema del rispetto delle normative anti Covid: normative che tutte le aziende associate stanno rispettando. Un rispetto mirato sia al bene della comunità locale sia ad un modo di lavorare tranquillo e corretto da parte delle imprese; in tal senso, l’Associazione ha ribadito il suo impegno a collaborare con le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale.

L’Assessore Magliozzi e il Consigliere Leccese hanno apprezzato questa disponibilità e hanno evidenziato l’attenzione e la correttezza dell’operato delle imprese, in particolare, per quanto attiene i pubblici esercizi.

L’Assessore e il Consigliere hanno proposto a Confcommercio Lazio Sud Gaeta di creare un tavolo di lavoro sui temi della sicurezza e del contenimento dei contagi, soprattutto, in previsione dei flussi estivi. L’Associazione ha dichiarato la sua assoluta disponibilità.

Rispetto all’estate e all’ipotesi di un’auspicabile riapertura delle attività, Confcommercio Lazio Sud Gaeta e l’Amministrazione Comunale hanno affrontato il tema della viabilità sostenibile e dei parcheggi; si è convenuto sull’esigenza prioritaria di creare nuove aree di sosta e organizzare modalità di collegamento alternative con il Centro Storico al fine di decongestionare l’area.

L’Assessore Magliozzi ha presentato alcune proposte in merito, come, ad esempio, l’autorizzazione a parcheggi privati su terreno di proprietà e individuazione di altre aree pubbliche.

Confcommercio Lazio Sud Gaeta ha proposto all’Assessore Magliozzi e al Consigliere Leccese di collaborare alla definizione di un piano strategico per il rilancio del commercio, in modo da potenziare l’attrattività turistica, il decoro urbano e valorizzare il commercio di vicinato e prossimità. L’Associazione metterà a disposizione sia la sua struttura tecnica che gli studi e le progettualità messe in campo dalla Confcommercio Nazionale, anche in materia di rigenerazione urbana. La proposta è stata accolta positivamente dall’Amministrazione Comunale che a breve avvierà una serie di incontri sul tema.

In conclusione, si è affrontato, anche, il tema del Piano Acustico, per arrivare alla definizione di un modello che sia il risultato di un confronto partecipato tra Amministrazione Comunale, rappresentanza delle imprese e Comitati dei cittadini.

L’incontro si è concluso con soddisfazione e con l’impegno reciproco a collaborare in una fase così complessa per l’economia.

“Confcommercio Gaeta – in linea con le strategie e le azioni messe in campo dal Presidente di Confcommercio Lazio e componente la Giunta nazionale Giovanni Acampora – considera la collaborazione attiva con l’Amministrazione Comunale una priorità per la tutela e il rilancio delle imprese” ha dichiarato la Presidente Lucia Vagnati.

