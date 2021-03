Nettuno, approvata la prima perizia di variante per piazzale Berlinguer

Nettuno – Via libera della Giunta Comunale di Nettuno alla 1^ perizia di variante riguardante i lavori del nuovo Piazzale Berlinguer per un importo complessivo di 1.000.000, 00 € .

“Questa variante ci permetterà – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei – di ricavare ulteriori posti auto all’interno del nuovo piazzale e reinserire nel progetto una colonnina di alimentazione di energia elettrica per un eventuale futuro utilizzo del piazzale come location di spettacolo o eventi.

Non solo, è stato previsto anche il reinserimento nel progetto dell’area giochi secondo quanto previsto nella iniziale stesura del progetto esecutivo e interverremo anche per migliorare lo smaltimento della acque meteoriche.

Stiamo lavorando senza sosta e con grande impegno per dare a Nettuno un’opera moderna, funzionale e indispensabile per il nostro centro cittadino che ha patito in questi anni l’assenza di parcheggi con conseguenze sulla viabilità e sugli indotti economici delle attività commerciali della zona. Presto riapriremo il cantiere e inizieranno i lavori”.

