Ostia, perde il controllo dell’auto sul lungomare e si schianta contro uno stabilimento

Ostia – Ha perso il controllo della sua automobile, schiantandosi contro il muro dello stabilimento “Urbinate”, sul lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia. E’ successo nella serata di ieri, intorno alle 23. Coinvolte nell’incidente anche un’auto in sosta ed una tubatura idrica, danneggiata dall’impatto.

La Polizia Locale del X Gruppo Mare sta indagando per accertare le dinamiche dell’incidente. Né il conducente né il passeggero dell’auto sono rimasti feriti nello schianto.

