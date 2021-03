Regione, Capolei: “Presentata mozione per la vaccinazione delle persone vulnerabili”

Regione Lazio – “Abbiamo presentato una mozione per impegnare la Giunta regionale del Lazio a procedere, quanto prima, con la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili, indipendentemente dalla loro età”. Così, in una nota, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio

“Ci riferiamo ai soggetti in condizioni di disabilità fisica, – spiega il Consigliere Regionale – sensoriale, intellettiva, psichica, e alle persone con le malattie cardiocircolatorie, con patologie onco-ematologiche e con patologie neurologiche. Ma anche ai loro familiari e caregivers.

L’atto, che verrà discusso in aula nella prima seduta di Consiglio utile, lo abbiamo presentato in collaborazione con il Consigliere comunale del Partito Democratico di Nettuno Roberto Alicandri”.

“Questo – conclude Capolei – dimostra ancora una volta la nostra ferma intenzione a collaborare con tutti sui temi fondamentali che per noi non hanno colore, come il sostegno alle persone più fragili e alle persone affette da disabilità. Ora ci aspettiamo che il Consiglio regionale approvi la nostra mozione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio