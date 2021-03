San Lorenzo, controlli anti-Covid della Polizia: chiuso un locale e multate 12 persone

Roma – Proseguono i controlli della Polizia di Stato per il rispetto delle norme anti-Covid 19. In zona San Lorenzo, gli agenti hanno sorpreso all’interno di un esercizio commerciale, in un unico ambiente di circa 50 mq, 4 persone intente a consumare bevande alcoliche.

Per il mancato rispetto delle normative vigenti, il locale è stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni, i clienti sono stati sanzionati così come il gestore del locale. Al termine dei controlli svoltisi anche nella zona di piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni, sono state sanzioniate 12 persone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

