Sanremo 2021, Tidei invita Fulminacci a Santa Marinella. Il cantante: “Onorato”

Santa Marinella – Il cantante Fulminacci ha risposto a brevissimo giro, nonostante i suoi numerosi impegni in attesa della finalissima di domani sera del Festival di Sanremo, alla lettera d’invito che gli era stata inviata dal sindaco Pietro Tidei, assicurando che, non appena la kermesse sarà terminata, il primo viaggio in assoluto in programma sarà proprio quello con destinazione Santa Marinella.

“Ho saputo con mio grande piacere – racconta il sindaco Pietro Tidei – che questo giovane artista si è detto davvero compiaciuto e onorato non solo del nostro invito a visitare la città, ma anche e soprattutto del grande affetto che gli sta dimostrando la comunità di Santa Marinella che fa il tifo per lui e che gli augura di ottenere un grandissimo successo a questa non facile edizione in tempo di Covid del Festival di Sanremo, con il brano intitolato proprio ‘Santa Marinella’”.

“Grazie alla canzone di Filippo – spiega il Sindaco – il nome della cittadina è riecheggiato in tutto il mondo e noi non possiamo che essere grati a questo giovane artista, che ha già collezionato tanti successi per aver dato una così vasta visibilità alla nostra cittadina. Ci prepareremo ad accoglierlo non appena la kermesse sarà finita. La sua visita sarà l’occasione perfetta per fargli conoscere la bellezza dei nostri lidi, dove lo accompagneremo per un piccolo tour lungo il nostro litorale”.

“A questo punto, e senza alcun secondo fine, non possiamo che augurare, a questo talentuoso autore, di ottenere un grande successo di vendite e di ascolti proprio con il brano ‘Santa Marinella’ che, non lo nego, rappresenterà anche un’ottima pubblicità per la nostra cittadina e di questo non possiamo che essergliene grati”, conclude Tidei.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella