Fiumicino – Nella giornata del 4 marzo, l’Effige Sacra della Madonna di Loreto, dopo il passaggio di consegne avvenuto presso il 70° Stormo di Latina è giunta presso la Base AM di Fiumicino, sede del Centro Tecnico Rifornimento e del 2° Laboratorio Tecnico di Controllo

L’Effige è stata accolta dal personale schierato sul piazzale bandiera con i Comandanti, Ten. Colonnello Daniele Caucci e Colonnello Piergianni che ha stigmatizzato l’evento: “Mi piacerebbe che fosse l’occasione per tutti noi di riflettere sulle vere priorità della vita, che fosse occasione per ricalibrare la nostra postura, il nostro atteggiamento nei confronti degli altri, a cominciare dai colleghi, da chi ci sta a fianco. Condividere ciò che abbiamo ma soprattutto ciò che siamo, le nostre capacità, le nostre abilità, le nostre competenze, le nostre esperienze”. Successivamente L’effige e stata ospitata presso la chiesa di base intitolata proprio nell’anno giubilare a Nostra Signora di Loreto.

Il 5 marzo La Patrona degli Aeronauti è stata omaggiata con una cerimonia liturgica officiata dal Vescovo S.E. Mons. Gino Reali e concelebrata da Don Antonio Coppola vicario per l’Am, Don Pierpaolo Oddo, titolare della chiesa, Don Javier Perez parroco della confinante parrocchia di San Benedetto Abate, alla presenza del Sindaco di fiumicino On. Esterino Montino e del Capo del servizio dei Supporti Col. Pietro Spagnoli. In onore dell’evento è stato benedetto presso il Comando del Ctr un bassorilievo raffigurante la Patrona degli Aeronauti.

Sabato 6 marzo il personale della base ha avuto il piacere di condividere l’evento portando l’effige alla liturgia del pomeriggio presso la confinante parrocchia di Parco Leonardo rendendola disponibile all’adorazione del personale e dei parrocchiani locali, consentendo così ai fedeli di poter godere dei benefici spirituali giubilari.

Domenica 7 marzo la Sacra Effige sarà ospite della base AM di Furbara sede del 17 Stormo. Nata come un’iniziativa di grazia concessa dal Santo Padre in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli Aeronauti, la Sacra Effige che ha attraversato l’Italia visitando capillarmente i Reparti dell’Aeronautica Militare. Dal Centro Tecnico rifornimenti domenica 7 mattina è stata trasportata presso il 17° Stormo di Furbara. Fra le iniziative promosse in occasione del Giubileo Lauretano, continuerà per tutto il prossimo anno la raccolta benefica “Un dono dal cielo”.

Il Ctr, alle dipendenze del Servizio dei Supporti, assicura l’acquisizione, il rifornimento e la gestione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi nei settori della motorizzazione, carbolubrificanti auto/avio e ossigeno avio, controlli chimico/fisici, antincendi, C.B.R.N., fotografico e tipografico, garantendo l’assistenza tecnica, logistica e doganale agli Enti ad ai Reparti di tutta la Forza Armata.

Il 2°Ltc, alle dipendenze del Servizio dei Supporti, esegue i controlli di carattere chimico-fisico, chimico-tecnologico ed ecologico-ambientale indirizzati al raggiungimento della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza del volo.

